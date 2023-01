Des dérives sectaires en hausse : de la quête de sens à l'emprise mentale

information fournie par France 24 • 03/01/2023 à 09:54

Avec la pandémie de Covid-19, les signalements de dérives sectaires ont augmenté d'un tiers en 2021. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires s'alarme notamment de la diffusion de croyances non fondées en matière de santé. Qui sont ces gourous qui prônent en ligne la naturopathie, le crudivorisme ou encore le jeûne pour soigner un cancer ? Comment lutter contre ces dérives sectaires et comment accompagner les personnes sous influence ? Enquête.