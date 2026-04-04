Des secouristes inspectaient samedi les dégâts causés à un bâtiment dans la ville israélienne de Ramat Gan après un barrage de missiles tirés depuis l'Iran.
Des dégâts après une frappe de missile dans le centre d'Israël
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