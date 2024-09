information fournie par France 24 • 04/09/2024 à 15:56

Le décollage de la fusée européenne Vega a été reporté de 24 heures en raison de problèmes électriques. Ce vol sera le dernier du lanceur léger européen avant le passage à Vega-C, un lanceur plus puissant et moderne, cloué au sol depuis 2022 suite à une avarie lors de son premier vol commercial. Vega-C n’a donc plus le droit à l’erreur : il est crucial pour le futur du programme aérospatial européen.