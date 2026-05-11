La récente "actualité montre" que la junte malienne n'a pas pris "la meilleure décision" pour le Mali en exigeant le départ de l'armée française du pays, où elle a combattu une insurrection jihadiste jusqu'en 2022, déclare le président Emmanuel Macron en visite au Kenya.
Départ de l'armée française du Mali: la junte n'a pas pris la "meilleure décision" (Macron)
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