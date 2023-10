information fournie par France 24 • 25/10/2023 à 23:07

A 2 mois de la présidentielle en RD Congo, nous recevons ce le candidat Delly Sesanga, député du parti l'Envol et qui souhaite défier son ancien allié le président sortant Felix Tshisékédi. Quelles sont ses propositions pour améliorer la vie quotidienne des plus de 100 millions de congolais durement affecté par la situation économique morose avec une inflation à plus de 20%? Ira-t-il jusqu'au bout de sa candidature?