Découvrez les solutions fixed income de ODDO BHF AM

information fournie par Boursorama • 15/09/2023 à 15:53

Derrière le terme un peu technique de "fixed income", on désigne en fait les fonds monétaires ou obligataires. Ces produits ont retrouvé de l'attrait avec le contexte de taux actuel.

Après un petit rappel de l'évolution du marché obligataire et de son fonctionnement, Philippe Vantrimpont, spécialiste produits obligations chez ODDO BHF AM, explique l'utilité et la pertinence de ces solutions dans le portefeuille d'un investisseur individuel.

Vidéo sponsorisée.