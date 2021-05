Déconfinement : les lieux culturels font le plein de visiteurs

France 24 • 21/05/2021 à 17:13

Les cinémas, salles de spectacles, monuments et autres musées faisaient partie des lieux considérés comme "non-essentiels" ces derniers mois. À ce titre, ils sont donc restés fermés avant de rouvrir le 19 mai dernier. Depuis, les spectateurs et visiteurs y retournent avec plaisir. Le Louvre, notamment, fait "jauge comble". Le plus grand musée du monde doit respecter la norme de 8m² par visiteur, ce qui rend finalement la visite plus agréable pour tous ceux qui se sont inscrits au préalable. Mona Lisa, habituellement cernée par les curieux, est exceptionnellement accessible sans jouer des coudes.