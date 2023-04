Déclin démographique en Italie : les entreprises du nord-est manque de personnel qualifié

information fournie par France 24 • 13/04/2023 à 15:53

Les entreprises du Nord-Est de l’Italie qui constituent le cœur de l’industrie de la péninsule, peinent à trouver du personnel qualifié et souffrent du déclin démographique. De nombreux secteurs sont concernés : du tourisme à la construction en passant par les transports, ils manquent de main d’œuvre et demandent au gouvernement la possibilité de former et employer plus d'étrangers. Un paradoxe dans des terres conquises historiquement à la Ligue le parti d’extrême droite antimigrants. Reportage de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.