Déclenchement du 49.3 : le premier d'une longue série

information fournie par France 24 • 20/10/2022 à 18:39

Le gouvernement engage sa responsabilité sur le budget 2023 et déclenche le 49.3 pour faire passer sans vote le texte à l’Assemblée. De l'autre côté, les mouvements de grèves s’essoufflent et les Français se désolidarisent. Roselyne Febvre reçoit Frederic Dabi, le directeur général opinion de l’IFOP nous donne son premier sondage. En plateau également, Bruno Jeudy, journaliste politique et Jean-Jérôme Bertolus, éditorialiste politique. Une émission en partenariat Slate.fr