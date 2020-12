France 24 • 04/12/2020 à 11:52

Une journée de deuil national mais pas de cérémonie publique et des obsèques dans l'intimité: c'est avec sobriété que prend congé l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décédé le 2 décembre à 94 ans et salué par tous comme un "modernisateur" et un Européen convaincu.