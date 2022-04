information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 17:05

Le débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mercredi 20 avril, a permis à chaque candidat de parler aux Français à quatre jours du second tour de l'élection présidentielle. Selon les sondages, c'est Emmanuel Macron qui a été jugé le plus convaincant : il se maintient dans les sondages, et a conquis ses partisans.