"Dieu est le plus grand, louange à Dieu": pour la première fois depuis des mois, ces mots retentissent à nouveau un vendredi à Gaza, où des milliers de fidèles se sont rassemblés dans des mosquées, pour beaucoup largement détruites.
Dans la bande de Gaza, retour à la mosquée après le cessez-le-feu
