Dans "John Wick : chapitre 4", Keanu Reeves électrise les rues de Paris

information fournie par France 24 • 22/03/2023 à 15:39

Dans ce numéro 100 % cinéma de «"À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. À commencer par "John Wick : chapitre 4", nouveau volet de la saga lancée en 2014. Keanu Reeves et l'équipe du film étaient à Paris pour une avant-première exceptionnelle. Également au programme : Tilda Swinton, toujours aussi intrigante dans "Eternal daughter" de Joanna Hogg et "Le bleu du caftan", un film sensible sur l’homosexualité au Maroc réalisé par Maryam Touzani.