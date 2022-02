information fournie par France 24 • 09/02/2022 à 13:32

Un début de semaine placé sous le signe de la diplomatie pour Emmanuel Macron. Moscou, Kiev, Berlin : le président français se pose en médiateur de la crise entre l’Ukraine et la Russie pour tenter d’apaiser les tensions. Vaine initiative ou premier pas vers des négociations ? Roselyne Febvre en parle avec Bruno Jeudy (JDD) et Pierre Jacquemain (revue Regards).