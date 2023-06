Crise politique au Sénégal : à l'approche de la Tabaski, les éleveurs de moutons inquiets

information fournie par France 24 • 20/06/2023 à 11:10

On approche à grand pas de l’Aïd el Kebir, la Tabaski au Sénégal. A Dakar, la capitale, on est loin de l’effervescence habituelle. Les émeutes meurtrières du début du mois après la condamnation d'Ousmane Sonko sont encore dans les mémoires. Le climat politique reste fébrile: l’opposant peut être arrêté à tout moment, ce qui fait craindre un regain de violence. Et la violence ne fait pas les affaires des éleveurs de moutons. Reportage de Sarah Sakho et Aminatou Diallo.