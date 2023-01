Crise mondiale et changement climatique : quels impacts économiques en Afrique ?

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 10:35

La guerre en Ukraine a succédé à la pandémie de Covid-19 et entraîné une crise protéiforme qui se répercute sur le continent africain, comme le souligne l’Agence française de développement dans son rapport annuel sur l’Afrique. Quelles sont les perspectives économiques en Afrique pour 2023 ? Quelles sont aussi les conséquences du changement climatique ? Également au sommaire : l’inflation record en Argentine et une année 2023 qui s'annonce socialement mouvementée selon les bourses et le FMI.