Crise bancaire / Sommet européen : "l’Europe est mieux armée que le système américain"

information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 17:52

Les 27 se sont réunis à Bruxelles jeudi 23 mars et vendredi 24 mars pour un Sommet européen. La faillite de la Silicon Valley Bank et du Crédit Suisse étaient à l’ordre du jour. Selon Geneviève Pons, directrice générale du think tank Europe Jacques Delors, invitée de France 24, "en Europe, les règles en matière de capitalisation ou de liquidités s’appliquent à l’ensemble des banques, et ce sont des règles très sévères." Explications.