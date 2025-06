information fournie par France 24 • 27/06/2025 à 17:57

Les talibans n’ont cessé de restreindre les droits des femmes et des filles depuis qu’ils ont pris le pouvoir le 15 août 2021. Près de 2,2 millions de filles sont privées d’éducation, l’école étant interdite aux filles après l’âge de 12 ans. Les femmes ne sont pas autorisées à travailler dans la plupart des secteurs d’activités. De plus en plus d’Afghanes à Kaboul utilisent alors l'art comme un acte d’espoir et de résistance. Reportage de la rédaction de FRANCE 24, avec Shahzaib Wahlah.