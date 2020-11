France 24 • 24/11/2020 à 14:13

Noël en famille ? Emmanuel Macron s'exprime, mardi 24 novembre, à 20 h, pour dévoiler les grandes lignes d'un confinement allégé. L'occasion pour le président de fixer "un cap" et évoquer la stratégie du gouvernement pour vacciner la population contre le Covid-19, alors que la crise sanitaire pèse plus que jamais sur l'économie et le moral de la population française.