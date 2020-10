Covid-19:"La crise sanitaire fait basculer un million de Français dans la pauvreté"

France 24 • 07/10/2020 à 07:53

A la Une de la presse, ce mercredi 7 octobre, le vote, hier, à l'unanimité, par l'Assemblée nationale, du projet de loi sur la restitution de biens culturels par la France au Sénégal et au Bénin. Les dommages collatéraux du Covid-19 : le ralentissement des campagnes de vaccination en Afrique, et le plongeon de millions de personnes dans la pauvreté, notamment en France. Et l'attribution du Nobel de physique à trois spécialistes des trous noirs.