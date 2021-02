Covid-19 : l'exception suédoise ?

France 24 • 19/02/2021 à 13:09

Pas de masque obligatoire, ni épisodes de confinement, ni fermeture des restaurants : en Suède, le gouvernement a parié sur l'autodiscipline des citoyens pour faire face à la pandémie de Covid-19. Plutôt que de recourir à la méthode dure, il a longtemps préférer miser sur la responsabilité individuelle, la distanciation sociale et la généralisation du télétravail. Une stratégie approuvée par la majorité de la population, mais qui atteint aujourd'hui ses limites, car si la Suède se situe dans la moyenne européenne, elle compte dix fois plus de morts du virus que la Norvège et la Finlande.