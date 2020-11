Covid-19 en Italie : des lycéens protestent contre l'enseignement à distance

France 24 • 24/11/2020 à 11:50

En Italie, parmi les différentes restrictions imposées par le gouvernement italien cet automne pour essayer de freiner la deuxième vague épidémique, il y a l'arrêt de l'enseignement en présence imposé a tous les lycées et universités de la péninsule. Depuis quelques jours ,un groupe de jeunes lycéens a créé un mouvement baptisé «schools for future», de plus en plus actif avec des flashmobs qui se multiplient dans différentes villes du nord au sud de la péninsule. Objectif ? Protester contre le manque de moyens alloués à l'éducation nationale et réclamer la reprise de l'enseignement en présentiel. Notre correspondante à Rome Natalia Mendoza nous en dit plus.