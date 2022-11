information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 10:53

Des frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes mercredi ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins six morts. "Avec des températures en dessous de zéro, plusieurs millions de gens sans fourniture d'énergie, sans chauffage et sans eau, il s'agit évidemment d'un crime contre l'humanité", a fustigé le président Zelensky.