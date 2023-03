Cote élevée de l'industrie de défense : des millions pour soutenir le "Made in France"

information fournie par France 24 • 01/03/2023 à 11:22

Depuis l'invasion russe en Ukraine, l'industrie de défense et de sécurité redevient un secteur très rentable. De bonne augure pour les milliers de petites et moyennes entreprises qui manquent de moyens pour se développer. Parmi les dernières initiatives notables, l'engagement du fonds d'investissement Weinberg Capital Partners : il vient de créer pour ce secteur le fonds Eiréné, doté de100 millions d'euros. Ali Laïdi reçoit Serge Weinberg, son président et cofondateur avec Philippe Klocanas.