information fournie par France 24 • 15/05/2025 à 17:33

C’est l’un des fromages les plus consommés en France : le Comté AOP est au cœur d’une controverse, après la parution d’un article accusant les écologistes de vouloir interdire ce fromage, en raison de l’impact de sa production sur l’environnement et sur les animaux. Un impact documenté par des études : l'agriculture est à l'origine de la pollution des rivières et des cours d'eau en Franche-Comté, même si elle n'est pas la seule responsable de cette crise écologique.