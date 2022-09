Contre-offensive surprise de l'Ukraine : retour sur le succès de l'opération

information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 15:40

L'Ukraine a lancé une contre-offensive importante dans la région de Kharkiv le 6 septembre 2022. Une opération qui a surpris la Russie et qui a conduit au retrait des soldats russes de plusieurs villes stratégiques de l'est de l'Ukraine, telle qu'Izyoum. Nos correspondants Gulliver Cragg et Gwendoline Debono ont rencontré des soldats ukrainiens ayant participé à cette contre-offensive, ils ont pu recueillir les paroles rares de deux des commandants opérationnels.