information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 17:20

Le jeudi 29 et le vendredi 30 juin 2023, un sommet européen se tient à Bruxelles. Au menu, l’Ukraine et le soutien indéfectible des vingt-sept. On fait le point avec Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, invitée de France 24.