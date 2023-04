Conflit au Soudan : "les combats ont surpris tout le monde"

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 21:54

De nombreux pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants ou de leur personnel diplomatique du Soudan, où les combats entre armée et paramilitaires font rage depuis le 15 avril. Pour Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Chargée de recherche en sociologie politique à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), "les combats ont surpris tout le monde. En fait, les diplomates n'étaient pas préparés, et le fait que ca soit au cœur de la capitale, et que du coup, tous les civiles, mais aussi tout personnel étranger, se retrouve pris en otage de ces deux généraux qui font feu l'un contre l'autre".