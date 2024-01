information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 16:11

La crise s'accentue aux Comores. Deux jours après la victoire contestée du sortant Azali Assoumani à la présidentielle, une personne est morte et six autres ont été blessées dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Les opposants appellent à manifester ce vendredi 19 janvier.