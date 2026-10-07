Trois ans, jour pour jour, après les attaques du 7-Octobre, Israël n'est plus le même pays. Pendant près de deux ans, l'état hébreu a vécu au rythme des otages. Mais ces attaques terroristes du Hamas ont aussi bouleversé le rapport des Israéliens à leur armée et à leurs dirigeants.
Comment le 7-Octobre a transformé Israël
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