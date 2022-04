information fournie par France 24 • 25/04/2022 à 09:54

Emmanuel Macron a été nettement réélu dimanche président de la République française, même si son score face à Marine Le Pen est plus serré qu'en 2017 et si tous les regards se tournent désormais vers les élections législatives du mois de juin. Comment Emmanuel Macron va gouverner une France "divisée" ? L'analyse de Julien Fretel, directeur du département de science politique à La Sorbonne.