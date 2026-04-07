Un important dispositif de secours est toujours déployé à Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, après la collision entre un TGV et un poids lourd sur un passage à niveau qui a tué le conducteur du train, et fait une douzaine de blessés dont deux en urgence absolue. IMAGES
Collision TGV/poids lourd dans le Pas-de-Calais: les secours sur place
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