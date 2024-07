Cohabitation politique : un duel au sommet de l'Etat

information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 16:30

Le 9 juin 2024, le président Macron a pris de court la France entière en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des législatives anticipées. Avec la montée du Rassemblement national, arrivé en tête des européennes et du premier tour des législatives de dimanche 30 juin, le scénario d’une cohabitation se fait de plus en plus probable. Sous la Ve République, la France a déjà connu ce cas de figure trois fois. Entre bras de fer et compromis, quelles leçons tirer du passé ? Reportage de Sonia Baritello et Claire Paccalin.