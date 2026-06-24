Cinéma : le général de Gaulle revient encore plus fort

information fournie par France 24 • 24/06/2026 à 16:22

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche 100 % cinéma", Natacha Vesnitch et Thomas Baurez évoquent l'actualité dans les salles cette semaine. Ils débutent avec le second volet du diptyque sur le général de Gaulle signé Antonin Baudry. Après "L'âge de fer", voici "J'écris ton nom", qui suit les dernières heures de la Seconde Guerre mondiale en France. Simon Abkarian reprend du service dans la peau du grand homme. Thomas Baurez souligne la qualité de cet opus dont la sortie a été avancée pour coller aux dates de la Fête du cinéma et ainsi permettre à cette superproduction française de booster ses chiffres jusqu'ici décevants.