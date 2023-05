Cinéma en Inde : Bollywood affronte la concurrence de Kollywood et Tollywood

information fournie par France 24 • 16/05/2023 à 13:45

Deux films indiens seront présentés, hors compétition, lors du Festival de Cannes. Ils représentent la diversité du cinéma dans ce pays, premier producteur mondial avec plus de 2 800 longs-métrages réalisés en 2021. Plus de la moitié d'entre eux ont été produits par Bollywood, mythique industrie cinématographique du pays basée à Bombay. Mais ces dernières années, Bollywood est en crise et les stars n'attirent plus autant de public. Son déclin profite à d'autres industries du cinéma du Sud du pays, comme Kollywood ou Tollywood, qui proposent des films réalisés dans d'autres langues que l'hindi.