information fournie par France 24 • 21/03/2023 à 11:35

Xi Jinping, en visite à Moscou, réaffirme l'importance de sa relation avec Vladimir Poutine, sans aller jusqu'à sceller une alliance, notamment militaire. La Chine peut-elle se poser eu puissance médiatrice dans la guerre en Ukraine ? On va plus loin avec Sofia Amara et Bilal Tarabey.