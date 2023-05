Charles III : retour sur la vie de l'éternel héritier devenu roi

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 14:40

Charles III est le monarque le plus âgé de l'histoire britannique à accéder au trône après sept décennies dans l'ombre de sa mère, la reine Elizabeth II. En tant que prince, il a beaucoup œuvré pour l’écologie et pour les jeunes en difficulté. Mais malgré ces atouts, il est devenu très impopulaire après son divorce avec la princesse Diana. Aujourd'hui, Charles se fait couronner avec une seconde épouse à ses côtés, Camilla, désormais légitime. Le chef d'État du Royaume-Uni et d'une quinzaine d'autres pays aura un défi à relever pendant son règne : pérenniser la famille royale, en désamour dans les sondages.