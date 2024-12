information fournie par France 24 • 20/12/2024 à 11:33

Chaque année, rien qu'en France, 100 000 jouets atterrissent à la poubelle. Si les produits neufs dominent le marché, de plus en plus de parents se tournent vers la seconde main, offrant une solution à la fois écologique et économique, voir solidaire. Tout comme Emmaüs, l'association Rejoué ne se contente pas de revaloriser des jouets : elle participe aussi à la réinsertion professionnelle. Rencontre avec sa co-directrice, Karen Birstein.