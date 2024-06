information fournie par France 24 • 14/06/2024 à 15:50

Au Royaume-Uni, un homme politique se présente aux législatives sous la forme d'un avatar, créé par intelligence artificielle... Alors que 2024 est une année d'élections dans le monde, les avatars et l'IA se montrent de plus en plus présents dans le monde, de l'Inde à l'Indonésie, en passant par les Etats-Unis. Faut-il s'en méfier ? Décryptage.