A Téhéran des habitants réagissaient mercredi au cessez-le-feu de deux semaines conclu entre l'Iran et les États-Unis en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz. L'accord est intervenu in extremis, une heure avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump d'anéantir l'Iran.
Cessez-le-feu en Iran: des habitants de Téhéran "soulagés"
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