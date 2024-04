Catholiques et féministes : quelle place pour les femmes dans l’Église ?

information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 11:36

En octobre 2023, pour la première fois dans l’histoire de l’Église catholique, des femmes ont été invitées à participer et à voter au synode des évêques – une assemblée jusqu’ici exclusivement composée de prélats masculins. Cet événement intervient alors que des féministes de plusieurs pays se mobilisent pour faire entendre leur voix, avec un objectif principal : l’ordination des femmes et une église plus inclusive. Un défi de taille, puisque, depuis la réforme grégorienne, seuls les hommes peuvent devenir prêtres et administrer les sacrements.