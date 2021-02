France 24 • 23/02/2021 à 12:30

Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne, fait le point dans Paris Direct sur l'épidémie de Covid-19 en France et sur la stratégie choisie par le gouvernement. Reconfiner localement, comme ce sera le cas le week-end prochain sur la Côte d'Azur, et maintenir le couvre-feu, est ce que cela suffira ? Entretien.