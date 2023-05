Carnet de route dans la province d’Idleb, dernier bastion rebelle en Syrie

information fournie par France 24 • 11/05/2023 à 14:40

Notre spécialiste des mouvements jihadistes, Wassim Nasr, a pu récemment se rendre dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlée par les rebelles islamistes armés de Hayat Tahrir al-Cham (HTC) et dans le viseur du régime de Bachar al-Assad. Sur place, fait inédit pour un journaliste français, il a pu s’entretenir avec Abou Mohamed al-Joulani, le chef du groupe islamiste HTC, ex-chef de la branche syrienne d’Al-Qaïda et aujourd’hui ennemi juré des jihadistes. Voici son carnet de route de la frontière avec la Turquie à Idleb, en passant par Harem, Atmeh, Ariha, Jisr al-Choughour et le village chrétien de Yakoubiyyeh.