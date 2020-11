Partenaire • 25/11/2020 à 17:10

A chaque numéro de carnet de route, l'équipe d'INOCAP Gestion fait découvrir des valeurs innovantes avec un potentiel de croissance. Une équipe qui se déplace partout en Europe pour aller dénicher ces pépites, rencontrer les dirigeants de ces sociétés différenciantes.

Dans ce numéro, Geoffroy Perreira analyse le cas de Somfy.

Discret, le groupe français est leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures du bâtiment et le pionnier de la maison connectée. Grâce à une innovation constante, Somfy affiche une croissance organique moyenne de 7% depuis 10 ans et une rentabilité à deux chiffres.