information fournie par France 24 • 14/05/2025 à 21:32

C’est sans doute la star la plus attendue de la 78ème édition du Festival. Tom Cruise est à Cannes avec le huitième volet de “Mission Impossible”. Dans ce nouveau numéro de “A l’Affiche”, retour sur l’histoire de cette saga née à la télé et qui a déjà engendré plus de quatre milliards de recettes au box-office depuis sa première adaptation sur grand écran en 1996.