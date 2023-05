Cannes 2023 : Tom Hanks & Scarlett Johansson sur le tapis rouge pour le nouveau Wes Anderson

information fournie par France 24 • 23/05/2023 à 22:15

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche à Cannes", Louise Dupont revient sur la présentation en compétition de “Asteroid City”, le nouveau film de Wes Anderson. Avec son incroyable casting : Tom Hanks, Scarlett Johansson, Adrian Brody, Tilda Swinton, Edward Norton pour n'en citer que quelques-uns. Le réalisateur de “Moonrise Kingdom” et “The Grand Budapest Hotel” s’est à nouveau entouré d’une flopée de stars pour donner vie à son onzième film. On retrouve les ingrédients qui ont fait son succès : plans colorés, personnages loufoques et intrigue étrange. Également au programme de cette émission, reportage au cinéma de la plage. Chaque soir à la tombée de la nuit, une des plages de la Croisette se transforme en cinéma à ciel ouvert.