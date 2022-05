Cannes 2022 : Adèle Exarchopoulos, l'enfant chérie de Cannes

information fournie par France 24 • 24/05/2022 à 23:02

A 19 ans, elle était révélée à Cannes pour "La vie d’Adèle" d’Abdellatif Kechiche, Palme d’or en 2013. Depuis, elle enchaine les films et n’hésite pas à prendre des risques en multipliant les registres et les univers. Adèle Exarchopoulos est sur la Croisette cette année pour "Les 5 diables" de Léa Mysius, présenté à la Quinzaine des réalisateurs, et "Fumer fait tousser" de Quentin Dupieux. Elle est l’invitée de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "A l’Affiche à Cannes".