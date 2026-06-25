Pour le média de l'écologie Reporterre, les canicules à répétition sont le résultat de choix : ceux des dirigeants qui balaient les objectifs climatiques, omnubilés par la sacro-sainte croissance.
Canicule : Violence écologique...et politique
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