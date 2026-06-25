A la Une de la presse, ce jeudi 15 juin, la canicule en Europe, où les records de température tombent les uns après les autres. Et deux documents préoccupants: un rapport sénatorial, publié hier, qui alerte sur la menace masculiniste en France. Et un autre, publié aujourd’hui par Amnesty International, sur l’homophobie, en France et dans le monde.
Canicule en Europe, "la nouvelle normalité?"
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