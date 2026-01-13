J-1 avant les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations. À la veille de la demi-finale de la CAN contre le Nigeria à Rabat, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, affiche sa détermination à confirmer la montée en puissance des Lions de l'Atlas, qui rêvent d'un sacre à domicile 50 ans après leur dernier succès. L'autre demi-finale opposera le Sénégal à l'Egypte, un match important pour les coéquipiers de Sadio Mané, mais aussi pour les commerçants sénégalais. Reportage à Dakar.
CAN-2025 : J-1 avant les demi-finales Sénégal-Egypte et Nigeria-Maroc
